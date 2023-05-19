"Чистки неугодних" у НАБУ: у скандалі із заступником голови бюро з’явилися нові дивності

НАБУ все ж таки дало відповідь на запит переможниці конкурсу, але не відразу і через адвоката

Скандал із новою заступницею Національного антикорупційного бюро Поліною Лисенко та її небажанням призначати на посаду керівника відділу зовнішніх комунікацій переможницю конкурсу, журналістку Ольгу Комарову отримав продовження.

Як повідомила Комарова у своєму Facebook, завдяки допомозі адвоката Андрія Тарасова їй вдалося отримати відповідь від НАБУ.

Вона зазначила, що бюро так і не відповіло на запитання, чи було подання від конкурсної комісії на ім’я директора щодо рекомендації щодо її призначення.

При цьому у відповіді йдеться про те, що Комарова не може бути призначена на цю посаду через те, що її скоротили 5 травня.

"Тобто 4 травня вранці заступник директора Поліна Лисенко розповідала мені, що я не працюватиму на підставі НІЧОГО. Потім, коли я винесла це все на публіку, поспіхом організували наказ, аби не виконувати законне призначення", — написала вона.

Комарова припустила, що НАБУ не спромоглася написати їй офіційного листа, сподіваючись, що весь цей скандал забудеться. Водночас вона повідомила, що планує здійснити наступні кроки, про які повідомить наступного тижня.

Нагадаємо, 4 травня Комарова повідомила, що попри перемогу у конкурсі Лисенка в особистій розмові з нею повідомила, що працювати вона у Бюро все одно не буде. При цьому, за словами журналістки, заступник голови НАБУ пояснила, що її або не затвердить керівник бюро або призначать, але потім скоротять посаду.

Варто зазначити, що про службову діяльність Лисенко відомо дуже мало, оскільки вона очолювала Центр протидії дезінформації, але незадовго після призначення пішла у декрет. У НАБУ її призначили 25 квітня, а вже за 10 днів пролунав цей скандал.