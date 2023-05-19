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"Чистки неугодных" в НАБУ: в скандале с замглавы бюро появились новые странности

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Автор
Полина Лысенко
Полина Лысенко

НАБУ все же дало ответ на запрос победительницы конкурса, но не сразу и через адвоката

Скандал с новой заместительницей Национального антикоррупционного бюро Полиной Лысенко и ее нежеланием назначать на должность руководителя отдела внешних коммуникаций победительницу конкурса журналистку Ольгу Комарову получил продолжение.

Как сообщила Комарова в своем Facebook, благодаря помощи адвоката Андрея Тарасова, ей удалось получить ответ от НАБУ.

Она отметила, что бюро так и не ответило на вопрос о том, было ли представление от конкурсной комиссии на имя директора о рекомендации относительно ее назначения.

При этом в ответе говорится, что Комарова не может быть назначена на эту должность из-за того, что ее упразднили 5 мая.

"То есть 4 мая утром заместитель директора Полина Лысенко рассказывала мне, что я не буду работать на основании НИЧЕГО. Потом, когда я вынесла это все в публику, наспех организовали приказ, лишь бы не выполнять законное назначение", — написала она.

Комарова предположила, что НАБУ не удосужилось написать ей официальное письмо в надежде, что весь этот скандал забудется. Вместе с тем она сообщила, что планирует предпринять последующие шаги, о которых сообщит на следующей неделе.

Напомним, 4 мая Комарова сообщила, что несмотря на победу в конкурсе Лысенко в личном разговоре с ней сообщила, что работать она в Бюро все равно не будет. При этом, по словам журналистки, замглавы НАБУ объяснила, что ее либо не утвердит руководитель бюро или ее назначат, но потом сократят должность.

Стоит отметить, что о служебной деятельности Лысенко известно очень мало, так как она возглавляла Центр противодействия дезинформации, но незадолго после назначения ушла в декрет. В НАБУ ее назначили 25 апреля, а уже через 10 дней прогремел этот скандал.

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#Скандал #НАБУ #Полина Лысенко