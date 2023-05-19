75% переробників молока не підтримують ініційований міністром Сольським галузевий збір - ЗМІ

Спілка молочних підприємств України (СМПУ), до якої входять 53 підприємства, які переробляють 75% молока в Україні, виступає категорично проти пакету законопроектів (№9192, №9193, №8149), які передбачають запровадження нового збору 0,5% вартості реалізовації продукції. Про це повідомляє "Телеграф".

"Це спроба "обілечування" галузі, — відзначає Вадим Чагаровський, голова ради директорів Спілки молочних підприємств України. — Мало того, функції контролю за цими коштами надаються незрозумілій організації, якої поки що немає – Об’єднанню сільгоспвиробників (ОСВ). Відсутній прозорий підхід до вибору цього розпорядника коштів".

Не підтримують збір і безпосередньо переробники. Зокрема, компанія "Вімм-Білль-Данн Україна" вкрай негативно ставиться до ідеї запровадження додаткового збору з переробників молока, говорить Сергій Макаренко, директор зі звʼязків з органами влади та громадськістю Pepsico в Україні. Не підтримують збір і в ДП "Лакталіс Україна", повідомляє директор департаменту зовнішньоекономічних зв’язків та GR ДП "Лакталіс Україна" Володимир Мартинчук. Він вважає, що збір підвищить вартість молочної продукції та зробить її менш доступною для населення. Європейська Бізнес Асоціація вважає, що потрібно скасувати законопроекти про збір як такі, що можуть "викликати корупційні ризики, зловживання та ще більше ускладнять ситуацію в молочній галузі, яка і так дуже постраждала під час повномасштабного вторгнення".

Запровадження 0,5% внеску на галузеве фінансування програм просування молочної продукції ініціював міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський. Якщо законопроекти будуть прийняті, на рахунки репрезентативної міжгалузевої організації щорічно надходитиме близько 1,3 млрд гривень від переробників та імпортерів молочної продукції.

За запровадження внеску на галузеве фінансування програм просування молочної продукції виступила асоціація "Укрмолпром", до якої входять підприємства, які переробляють менше 2% молока в Україні.

Раніше міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський на засіданні Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку повідомляв, що ідею нового галузевого збору підтримує 99% переробників.