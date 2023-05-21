Залишилася дружина та маленька дочка: український депутат, який воював на фронті, помер у шпиталі

Воїнові було лише 33 роки

У госпіталі від тяжкого поранення, отриманого у тяжких боях за Україну, помер депутат Полтавської міської ради та військовослужбовець підрозділу аеророзвідки "Соловей" 116-ї окремої бригади територіальної оборони Юліан Матвійчук.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів в.о. міського голови Полтави Андрій Карпов.

"Висловлюю співчуття сім’ї та близьким. Це важка втрата для нас усіх. Світла пам’ять справжньому патріоту України", — написав він.

Юоіан Матвійчук. Фото — Facebook

За інформацією видання "Полтавщина", Юліан Матвійчук був за фахом учителем історії. З 2014 року він став на захист своєї Батьківщини та брав участь у проведенні АТО на сході України. Був двічі обраний депутатом Полтавської міської ради. Також воїн був головою Полтавського міського осередку ВО "Свобода". Був одним із співзасновників громадської організації SavePoltava.

Першого дня повномасштабного російського вторгнення хоробрий воїн у другий вирушив захищати свою країну від російських окупантів.

Зазначається, що у воїна залишилася дружина та маленька дочка.

Юліан Матвійчук. Фото — "Полтавщина"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Донбасі загинув молодий військовий Станіслав Соловей. За тиждень до смерті у нього відбулося весілля.