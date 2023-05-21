"Тримає винний фронт": нове заняття Авакова насмішило мережу

Екс-глава МВС продовжує займатися дегустацією вин

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков останнім часом не дуже часто з’являється у публічній сфері, оскільки, мабуть, знайшов собі заняття для душі.

Відповідну інформацію оприлюднив у своєму Facebook журналіст Сергій Гришин.

"Якщо ви раптово хочете знати, що зараз робить Аваков", — написав він і доклав до свого повідомлення відгук колишнього глави МВС на один із різновидів червоних вин.

Користувачі мережі не залишилися байдужими та висловили свою думку щодо поточної діяльності ексміністра.

Варто зазначити, що Аваков не вперше позиціонує себе як поціновувач цього виду алкогольних напоїв. Так минулого року він оголосив про розпродаж власної колекції елітних вин заради покупки взуття для українських військовослужбовців. При цьому він зазначав, що колекцію він збирав орієнтовно з 2011 року, але вирішив продати її, щоб прискорити досягнення перемоги.

За попередньою оцінкою загальна вартість виставлених на продаж вин становила трохи менш ніж чотири мільйони гривень, а на найдорожчий лот повісили цінник майже 357 тисяч гривень.