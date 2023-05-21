"Держит винный фронт": новое занятие Авакова насмешило сеть

Экс-глава МВД продолжает заниматься дегустацией вин

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков в последнее время не очень часто появляется в публичной сфере, поскольку, по всей видимости, нашел себе занятие для души.

Соответствующую информацию обнародовал в своем Facebook журналист Сергей Гришин.

"Если вы внезапно хотите знать, что сейчас делает Аваков", — написал он и приложил к своему сообщению отзыв бывшего главы МВД на одну из разновидностей красных вин.

Пользователи сети не остались равнодушными и высказали свое мнение о текущей деятельности экс-министра.

Стоит отметить, что Аваков не впервые позиционирует себя как ценителя этого вида алкогольных напитков. Так в прошлом году он объявил о распродаже собственной коллекции элитных вин ради покупки обуви для украинских военнослужащих. При этом он отмечал, что коллекцию он собирал ориентировочно с 2011 года, но решил ее продать, чтобы ускорить достижение победы.

Согласно предварительной оценке общая стоимость выставленных на продажу вин составляла чуть менее четырех миллионов гривен, а на самый дорогой лот повесили ценник в почти 357 тысяч гривен.