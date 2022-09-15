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Аваков распродает драгоценные вина ради помощи ВСУ: на сколько потянет коллекция

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Экс-министр таким образом хочет помочь украинским защитникам Новость обновлена 15 сентября 2022, 10:58
Экс-министр таким образом хочет помочь украинским защитникам

Общая стоимость винной коллекции впечатляет

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков решил продать свою коллекцию эксклюзивных вин для того, чтобы полученные средства передать на нужды Вооруженных украинских сил. А именно для покупки тактической обуви для защитников. Общая стоимость коллекции составила 3 775 526 гривен. Самый дешевый лот, бутылка Calon Segur, 2003 года, обойдется в 3690 гривен, в то же время самый дорогой, ящик Mouton Rotshild Pauillac, 2014 года — в 356700 гривен.

Об этом бизнесмен сообщил в своем телеграмм-канале в среду, 15 сентября, отметив, что решил провести благотворительную акцию с использованием вырученных средств из его винной коллекции на покупку тактической обуви для украинских военных.

"Вино будет предлагаться лотами, в каждом из которых будет от одной до нескольких бутылок. Соответственно, стоимость лотов будет существенно отличаться – чтобы принять участие в этом благотворительном проекте могло как можно больше людей. Лоты разделять на части нельзя. Приглашаю всех принять участие в нашей акции! Так мы вместе обеспечим наших ребят на передовой качественной обувью на их пути к победе над рашистами!", – написал экс-министр.

Аваков объявил о распродаже коллекции вин, чтобы помочь ВСУ
В коллекции Авакова – французские и итальянские вина с аукционов Лондона и Нью-Йорка

Также отмечается, что согласно правилам аукциона вырученные за эксклюзивные вина средства Аваков планирует передать на закупку берцов для бойцов национальной гвардии и Вооруженных сил Украины. Каждый человек, который пожертвует деньги на специальный благотворительный, получит от экс-министра эксклюзивное вино из коллекции в соответствии с выбранным лотом.

Аваков объявил о распродаже коллекции вин, чтобы помочь ВСУ
На полученные средства эксминистр планирует закупку зимних берцов для ВСУ

Что касается оператора продаж и в дальнейшем покупки тактической обуви, то им будет выступать благотворительный фонд Общественный союз "Фонд поддержки ветеранов "Лицом к жизни" совместно с председателем Наблюдательного совета.

В целом, аукцион планируют проводить в два или три этапа, где на каждом из них рассчитывают быстро получить деньги, чтобы сразу перевести их производителю за поставку берцов защитникам. После завершения каждого этапа планируется обнародование результатов и отчет.

Аваков добавил, что деньги можно перечислять в любой удобной валюте.

Проконсультироваться по условиям винного аукциона можно с Наталией Захаровой по телефону +380683460663. Помощница Авакова ответит на все вопросы и согласует с вами все детали перевода средств и доставки вина.

Реквизиты для оплаты:

• Для оплаты в гривне:

ПАО "КБ "АККОРДБАНК"

Код Банка 380634

код ЕГРПОУ 44539345

Счет получателя UA883806340000026006245800001

Что касается тех, кто планирует перечислить средства в долларах или евро, то для этого свяжитесь с помощницей Наталией Захаровой, которая предоставит реквизиты для пересчета.

Кроме того, есть возможность приобрести лот за наличные деньги, однако это можно будет сделать только в городах Киеве или Харькове (подробнее по телефону +380683460663, Наталья).

Подробнее с писком лотов можно ознакомиться по ссылке ЗДЕСЬ.

Ранее "Телеграф" сообщал, как Украина собирала средства на приобретение снайперского прицела для винтовки бойцу терробороны.

Также напомним, как в Украине стартовал сбор средств на современное вооружение для братьев-близнецов из Киева, с первых дней войны с россией поехавших воевать на восток страны, чтобы защищать украинскую землю от оккупантов.

Теги:
#Обувь #Арсен Аваков #Лот #ВСУ