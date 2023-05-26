Ранок в окупованому Донецьку розпочався з потужних вибухів (фото, відео)

Окупований Донецьк вранці зазнав обстрілу

В окупованому Донецьку, де нещодавно ударом HIMARS знищили роту російських танків, 26 травня вранці прогриміла серія потужних вибухів.

Як пишуть проросійські Телеграм-канали, місто зазнало обстрілу з РСЗВ близько 9:00 ранку.

За словами очевидців, "прильоти" зафіксовано у Калінінському районі міста.

Зокрема, снаряди впали в районі Мотеля та в районі Покровського храму.

За уточненими даними, внаслідок обстрілу також було пошкоджено будівлю лікарні профзахворювань та будівлю Науково-дослідного інституту.

Внаслідок обстрілу Донецька загинула щонайменше одна людина, про що повідомив так званий "мер" міста Олексій Кулемзін.

"Внаслідок прильоту по будівлі Науково-дослідного інституту в районі Покровського ринку загинув один мирний житель", — уточнив він.

Також традиційно для окупантів він встиг звинуватити в обстрілі ЗСУ, заявивши, що по Калінінському району було випущено шість ракет із РСЗВ.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 26 травня окупанти завдали нового масованого удару по Україні. Ворог випустив по нашій території крилаті ракети, ударні дрони та снаряди С-300/С-400.