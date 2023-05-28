"Червоні лінії" падають: дипломат оцінив можливість появи солдатів НАТО в Україні під час війни

Експосол вважає, що американські військові в майбутньому все ж таки приїдуть в Україну

Починаючи з 2014 року військова допомога США Україні тільки наростала, а ЗСУ отримували все більш сучасні та потужні системи озброєння, проте сама американська армія в Україні поки що розгорнута бути не може.

Про це розповів в інтерв’ю "Телеграфу" колишній посол Німеччини, а нині заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник.

За його словами, коли Україна стане частиною НАТО, американські солдати зможуть стати пліч-о-пліч з українськими військовими, проте це станеться вже після завершення війни. На той час, вважає дипломат, українська армія стане найсильнішою на континенті та однією з найсильніших у світі.

Однак, чекати, що американські бійці офіційно будуть розгорнуті в Україні під час війни, явно не варто.

Мельник зазначає, що головною "червоною лінією" для союзників у допомозі Україні є неможливість направити своїх солдатів, доки триває російська агресія.

"Але всі "червоні лінії" рано чи пізно падають", — наголосив він.

Більше теми читайте у матеріалі "Телеграф": "Ніхто не має права вказувати Україні, як будувати своє майбутнє": інтерв’ю з Андрієм Мельником, ч. III.

Як повідомлялося раніше, напередодні міністр оборони Олексій Рєзніков заявив, що Україна вже де-факто є членом НАТО, хоча на папері процес вступу ще не підтверджений.