"Красные линии" падают: дипломат оценил возможность появления солдат НАТО в Украине во время войны

Экс-посол считает, что американские военные в будущем все же приедут в Украину

Начиная с 2014 года военная помощь США Украине только нарастала, а ВСУ получали все более современные и мощные системы вооружения, однако сама американская армия в Украине пока развернута быть не может.

Об этом рассказал в интервью "Телеграфу" бывший посол в Германии, а ныне заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник.

По его словам, когда Украина станет частью НАТО, американские солдаты смогут стать плечом к плечу с украинскими военными, однако это случится уже после завершения войны. К тому времени, считает дипломат, украинская армия станет самой сильной на континенте и одной из самых сильных в мире.

Однако ждать, что американские бойцы официально будут развернуты в Украине во время войны, явно не стоит.

Мельник отмечает, что главной "красной линией" для союзников в помощи Украине является невозможность направить своих солдат, пока продолжается российская агрессия.

"Но все "красные линии" рано или поздно падают", — подчеркнул он.

Больше по теме читайте в материале "Телеграф": "Никто не имеет права указывать Украине, как строить свое будущее": интервью с Андреем Мельником, ч. III.

Как сообщалось ранее, накануне министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина уже де-факто является членом НАТО, хотя на бумаге процесс вступления еще не подтвержден.