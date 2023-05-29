У світі таке зустрічається рідко. В Україні є свої співучі піски

"Телеграф" розповідає цікаві факти про Україну, її історію та особистостей, які ви могли не знати

Поблизу Нікополя у Дніпропетровській області на косі біля річки Лапінки, на одному з рукавів Дніпра, можна побачити рідкісне явище — "співучі піски". "Спів" виникає після дощу, коли верхній шар піщинок злипається та утворює крихку кірку. Ці звуки подібні до свисту.

Звук може тривати від декількох секунд до 15 хв. Часто звук сягає такої величезної сили, що його чути за десятки кілометрів.

Звук співочих пісків посеред пустель став символом фольклору багатьох країн і легенд та літературних творів. Марко Поло писав про злих пустельних духів, які інколи наповнюють повітря звуками всіх видів музичних інструментів, а також барабанів і звуками брязкання зброї. Розповіді про співочі дюни також можна зустріти у казках тисячі і однієї ночі, а також у класичному творі в жанрі наукової фантастики Дюни (Herbert, 1984). Чарльз Дарвін також робить згадку цього під час описання своєї відомої подорожі на "Біглі".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у селі Базальтове Костопільського району Рівненської області розташована унікальна пам'ятка природи, яка нагадує ірландські стовпи з Дороги гігантів. Українське природне диво називають Яновою долиною, воно становить собою унікальну споруду із базальтових стовпів-багатогранників, що вишикувані рядами.