В мире такое встречается редко. В Украине есть свои поющие пески

"Телеграф" рассказывает интересные факты об Украине, ее истории и личностях, которые вы могли не знать

Вблизи Никополя в Днепропетровской области на косе у реки Лапинки, на одном из рукавов Днепра, можно увидеть редкое явление — "поющие пески". "Пение" возникает после дождя, когда верхний слой песчинок слипается и образует хрупкую корку. Эти звуки подобны свисту.

Звук может занять от нескольких секунд до 15 мин. Часто звук достигает такой огромной силы, что его слышно в десятках километров.

Звук поющих песков среди пустынь стал символом фольклора многих стран и легенд и литературных произведений. Марко Поло писал о злых пустынных духах, иногда наполняющих воздух звуками всех видов музыкальных инструментов, а также барабанов и звуками бряцания оружия. Рассказы о поющих дюнах также можно встретить в сказках тысячи и одной ночи, а также в классическом произведении в жанре научной фантастики Дюны (Herbert, 1984). Чарльз Дарвин также упоминает это при описании своего известного путешествия на "Бигле".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в селе Базальтово Костопольского района Ровенской области расположен уникальный памятник природы, напоминающий ирландские столбы с Дороги гигантов. Украинское природное чудо называют Яновой долиной, оно представляет собой уникальное сооружение из базальтовых столбов-многогранников, выстроенных рядами.