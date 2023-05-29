Спаму та дзвінків на телефони не буде: у Раді готують приємний сюрприз для українців

В Україні заборонять нав’язливі дзвінки з рекламою

Верховна Рада розглядає законопроект, який передбачає заборону спам-розсилок та "холодних" дзвінків на мобільні номери українців.

Про це в ефірі телемарафону заявила депутат від "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

"Ми повністю заборонимо спам і всі ці дзвінки, які надходять на телефони, коли вам хочуть щось продати або запропонувати послугу. Це буде повністю заборонено — і розсилання, і дзвінки", — сказала вона.

Також депутат додала, що в Україні після ухвалення законопроекту буде врегульовано питання "продакт-плейсменту" — вбудованої реклами у кінофільми, серіали, передачі тощо.

"Це коли той чи інший герой п’є, наприклад кефір, і ви бачите, який кефір він п’є. Це є рекламою і цю треба врегулювати. Ми плануємо повністю заборонити всі лазівки, щоб, наприклад, продакт-плейсмент був дозволений для тютюнових виробів", - завершила вона.

Йдеться про законопроект №9206, який 2 травня народні депутати підтримали у першому читанні за основу.

Раніше "Телеграф" писав про топ-3 скандальних "військових" законопроектів Верховної Ради.