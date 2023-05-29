Спама и звонков на телефоны не будет: в Раде готовят приятный сюрприз для украинцев

В Украине запретят навязчивые звонки с рекламой

Верховная Рада рассматривает законопроект, который предусматривает запрет спам-рассылок и "холодных" звонков на мобильные номера украинцев.

Об этом в эфире телемарафона заявила депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук.

"Мы полностью запретим спам и все эти звонки, которые поступают на телефоны, когда вам хотят что-то продать или предложить услугу. Это будет полностью запрещено — и рассылка, и обзвоны", — сказала она.

Также депутат добавила, что в Украине после принятия законопроекта будет урегулирован вопрос "продакт-плейсмента" — встроенной рекламы в кинофильмы, сериалы, передачи и так далее.

"Это когда тот или иной герой пьет, например кефир, и вы видите какой кефир он пьет. Это является рекламой и эту нужно урегулировать. Мы планируем полностью запретить все лазейки, чтобы, например, продакт-плейсмент был разрешен для табачных изделий", — завершила она.

Речь идет о законопроекте № 9206, который 2 мая народные депутаты поддержали в первом чтении за основу.

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