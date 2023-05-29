Шопінг, спорт або серіали: що приносить українцям задоволення під час війни (опитування)

Українці розповіли, чим відволікаються від війни

Українці під час війни намагаються відволікатися різними способами. Хтось рятується гумором, а хтось намагається проводити більше часу із близькими. Чергове опитування серед наших громадян показало, які активності та заняття найчастіше їм приносили задоволення останнім часом.

Результати онлайн-опитування опублікував Український інститут майбутнього.

На першому місці у топі активностей та захоплень, які приносять українцям задоволення останнім часом, перебуває спілкування з рідними та близькими. Другою за популярністю серед респондентів активністю є прогулянки на свіжому повітрі. З приходом теплої погоди, показує опитування, люди почали частіше вибиратися надвір. Ця активність обігнала за популярністю перегляд серіалів та посиденьки в інтернеті, які були у топі ще у лютому 2023 року.

Втім, вищезгадані активності українці не розлюбили. Опитування показує, що респонденти багато часу проводять за переглядом серіалів і фільмів. Крім того, українці досить часто відчувають позитивні емоції від новин з фронту, успіхів ЗСУ. Також помітна кількість опитаних любить проводити час зі своїми домашніми тваринами, готують їжу, читають, працюють, подорожують у вихідні, відвідують ТРЦ та інші магазини, займаються волонтерством чи допомагають іншим.

"Жінки дещо частіше надають перевагу таким улюбленим заняттям як спілкування з рідними / дітьми / друзями, прогулянки на свіжому повітрі, проведення часу з домашніми тваринами, приготування їжі. Чоловіки дещо частіше переглядають вдома фільми / серіали, проводять час в інтернеті, читають новини з фронту, працюють. Молодь (18-35 років) порівняно частіше надає перевагу прослуховуванню музики і шопінгу; а люди старшого віку (51 рік або старше) — спілкуванню, читанню, проведення часу з домашніми тваринами", — йдеться на сторінці опитування.

Загалом, зазначається у матеріалі, рейтинг улюблених занять (топ-5) приблизно однаковий у всіх соціально-демографічних групах, лише людям середнього віку замість прослуховування музики більше подобається займатися кулінарією, а людям похилого віку проводити час із домашніми тваринами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що стало відоме ставлення українців до алкоголю під час війни. Чергове опитування серед українців показало, що майже кожен п’ятий мешканець нашої країни вживає алкоголь хоча б один раз на тиждень.