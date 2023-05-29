Шопинг, спорт или сериалы: что приносит украинцам удовольствие во время войны (опрос)

Украинцы рассказали, чем отвлекаются от войны

Украинцы во время войны пытаются отвлекаться совершенно разными способами. Кто-то спасается юмором, а кто-то старается проводить больше времени с близкими. Очередной опрос среди наших граждан показал, какие активности и занятия чаще всего им приносили удовольствие в последнее время.

Результаты онлайн-опроса опубликовал Украинский институт будущего.

На первом месте в топе активностей и увлечений, которые приносят украинцам удовольствие в последнее время, находится общение с родными и близкими. Второй по популярности среди респондентов активностью являются прогулки на свежем воздухе. С приходом теплой погоды, показывает опрос, люди стали чаще выбираться на улицу. Эта активность обогнала по популярности просмотр сериалов и посиделки в интернете, которые были в топе еще в феврале 2023 года.

Впрочем вышеуказанные активности украинцы не разлюбили. Опрос показывает, что респонденты также много времени проводят за просмотром сериалов и фильмов. Кроме того, украинцы довольно часто испытывают положительные эмоции от новостей с фронта, успехов ВСУ. Также заметное количество опрошенных любит проводить время со своими домашними животными, готовят еду, читают, работают, путешествуют по выходным, посещают ТРЦ и другие магазины, занимаются волонтерством или помогают другим.

"Женщины несколько чаще предпочитают такие любимые занятия как общение с родными / детьми / друзьями, прогулки на свежем воздухе, времяпрепровождение с домашними животными, приготовление пищи. Мужчины несколько чаще просматривают дома фильмы/сериалы, проводят время в интернете, читают новости с фронта, работают. Молодежь (18-35 лет) сравнительно чаще предпочитает прослушивание музыки и шопинга; а люди постарше (51 год или старше) — общению, чтению, времяпрепровождение с домашними животными", — говорится на странице опроса.

В целом, отмечается в материале, рейтинг любимых занятий (топ-5) примерно одинаков во всех социально-демографических группах, только людям среднего возраста вместо прослушивания музыки больше нравится заниматься кулинарией, а пожилым людям проводить время с домашними животными.

Напомним, ранее мы писали о том, что стало известно отношение украинцев к алкоголю во время войны. Очередной опрос среди украинцев показал, что почти каждый пятый житель нашей страны употребляет алкоголь хотя бы один раз в неделю.