Кто каждый день, а кто несколько раз в неделю: часто выпивает почти каждый пятый украинец (опрос)

Стало известно отношение украинцев к алкоголю во время войны

Очередной опрос среди украинцев показал, что почти каждый пятый житель нашей страны употребляет алкоголь хотя бы один раз в неделю.

Результаты онлайн-опроса опубликовал Украинский институт будущего.

Целью опроса было провести оценку эмоционально психологического состояния украинцев во время войны с россией.

По результатам опроса алкогольные напитки употребляют 82% респондентов, 65% из которых принимают спиртное несколько раз в месяц или реже.

Несколько раз в неделю алкоголь пьют 15% опрошенных, а еще 3% выпивают почти каждый день.

Респонденты признались, что употребляют спиртные напитки с целью расслабиться, отдохнуть и восстановить силы.

Авторы опроса отметили, что несколько больше употребляющих алкоголь среди мужчин. Если брать возрастные категории, то больше всего выпивающих среди людей среднего возраста (36-50 лет).

Также есть различия и в количестве выпивающих в разных регионах Украины. Сравнительно больше употребляющих алкоголь среди жителей украинской столицы, но частота употребления алкоголя в разных регионах существенно не отличается.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, как украинцы относятся к тем, кто покинул страну во время войны.