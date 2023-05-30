Підпадав під люстрацію, радник Єрмака та прокурор: що відомо про нового голову Одеської ОДА

В Одеській області новий голова

Після звільнення Максима Марченка з посади голови Одеської обласної державної адміністрації Кабмін погодив кандидатуру нового начальника області.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі.

Як стало відомо, 30 травня Кабінет Міністрів України підтримав проект Указу Президента України про призначення Олега Кіпера головою Одеської обласної державної адміністрації.

Що відомо про нового голови Одеської ОДА

Уродженець Одеської області у 2002 році закінчив Одеську національну юридичну академію за спеціальністю Правознавство;

З 2001 року працював у органах прокуратури. Був заступником начальника управління – начальником відділу Генпрокуратури;

9 червня 2020 року був призначений заступником прокурора Києва, за три місяці він став керувати міською прокуратурою;

До призначення до столичної прокуратури був позаштатним радником глави Офісу президента Андрія Єрмака;

Кіпер підпадав під закон про люстрацію, але у 2019 році Окружний адміністративний суд Києва повернув йому посаду старшого прокурора Головного управління нагляду та назвав люстрацію Кіпера безпідставною.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на початку року Кабмін вже звільняв кількох заступників міністрів та голів ОДА.