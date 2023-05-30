Подпадал под люстрацию, советник Ермака и прокурор: что известно о новом главе Одесской ОГА

У Одесской области новый глава

После увольнения Максима Марченко с должности главы Одесской областной государственной администрации Кабмин согласовал кандидатуру нового начальника области.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

Как стало известно, 30 мая Кабинет министров Украины поддержал проект Указа Президента Украины о назначении Олега Кипера главой Одесской областной государственной администрации.

Что известно о новом главе Одесской ОГА

Уроженец Одесской области в 2002-м закончил Одесскую национальную юридическую академию по специальности Правоведение;

С 2001 года работал в органах прокуратуры. Был заместителем начальника управления — начальником отдела Генпрокуратуры;

9 июня 2020 года был назначен заместителем прокурора Киева, через три месяца он стал руководить городской прокуратурой;

До назначения в столичную прокуратуру был внештатным советником главы Офиса президента Андрея Ермака;

Кипер подпадал под закон о люстрации, но в 2019 году Окружной административный суд Киева вернул ему должность старшего прокурора Главного управления надзора и назвал люстрацию Кипера безосновательной.

Напомним, ранее мы писали о том, что в начале года Кабмин уже увольнял нескольких замов министров и глав ОГА.