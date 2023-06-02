Архітектурне диво. У Шарівці під Харковом є палац у неоготичному стилі

"Телеграф" розповідає цікаві факти про Україну, її історію та особистостей, які ви могли не знати

У селищі Шарівка Богодухівського району Харківської області на березі річки Мерчик розташований унікальний палац XIX століття, який місцеві також називають "Цукровим замком".

Цукровий замок — бо свого найбільшого розквіту він досяг за цукрового магната Леопольда Кеніга, який удосконалив маєток. Цукровий король викупив палац у братів Гебенштрейтерів. Він запрошував найкращих майстів, які збудували нові будівлі, господарські спорудження, гаражі і навіть електростанцію. У парку висаджувалась найекзотичніша рослинність.

На початку ХХ століття відомий в Європі ландшафтний архітектор Георг Куфальд скористався унікальним рельєфом Шарівки і облаштував систему мальовничих терас.

Архівні фото інтер'єрів палацу. Всередині він вважав розписами, просторими залами та камінами

За легендою, Кеніг одружився на місевій красуні і був настільки закоханий, що все робив, аби зробити її щасливою. Однак після одруження зовсім скоро його кохана захворіла. Знаючи, що коханій залишилось недовго, Кеніг чоловік намагався виконати будь-які забаганки дружини. Також, за легендою, Кеніг всипав улюблену гірку дружини цукром, коли вона влітку захотіла покататись на санях.

Дерев'яне оздоблення всередині замку. Архівні фото

Білий палац виконаний у неоготичному стилі, розташований на пагорбі посеред лісу. Свого часу у палаці було 26 кімнат та три великі зали, оздоблення яких вражало своєю розкішшю: мармурові каміни, ліпнина, розписи, витончена різьба по темному дубу, дорогоцінний паркет. Дещо із цих окрас збереглося донині. Над парадним фасадом височіють дві восьмигранні вежі зі стрільчатими вікнами, зубцями та шпилями.

Парадні старовинні дерев'яні сходи досі вражають

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у селі Базальтове Костопільського району Рівненської області розташована унікальна пам'ятка природи, яка нагадує ірландські стовпи з Дороги гігантів. Українське природне диво називають Яновою долиною, воно становить собою унікальну споруду із базальтових стовпів-багатогранників, що вишикувані рядами.