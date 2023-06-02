Архитектурное чудо. В Шаровке под Харьковом есть дворец в неоготическом стиле

"Телеграф" рассказывает интересные факты об Украине, ее истории и личностях, которые вы могли не знать

В поселке Шаровка Богодуховского района Харьковской области на берегу реки Мерчик расположен уникальный дворец XIX века, местные также называют "Сахарным замком".

Сахарный замок — потому что своего наибольшего расцвета он достиг сахарного магната Леопольда Кенига, усовершенствовавшего имение. Сахарный король выкупил дворец у братьев Гебенштрейтеров. Он приглашал лучших мастеров, построивших новые здания, хозяйственные постройки, гаражи и даже электростанцию. В парке высаживалась самая экзотичная растительность.

В начале ХХ века известный в Европе ландшафтный архитектор Георг Куфальд воспользовался уникальным рельефом Шаровки и обустроил систему живописных террас.

Фото интерьеров дворца. Внутри он считал росписями, просторными залами и каминами.

По легенде, Кениг женился на мисевой красавице и был настолько влюблен, что все делал, чтобы сделать ее счастливой. Однако после женитьбы совсем скоро его возлюбленная заболела. Зная, что любимой осталось недолго, муж Кениг пытался выполнить любые прихоти жены. Также, по легенде, Кениг усыпал любимую горку жены сахаром, когда она летом захотела прокатиться на санях.

Деревянная отделка внутри замка. Архивные фото

Белый дворец выполнен в неоготическом стиле, расположен на холме посреди леса. В свое время во дворце было 26 комнат и три больших зала, украшение которых поражало своей роскошью: мраморные камины, лепнина, росписи, изящная резьба по темному дубу, драгоценный паркет. Кое-что из этих окрас сохранилось по сей день. Над парадным фасадом возвышаются две восьмигранные башни со стрельчатыми окнами, зубцами и шпилями.

Парадная старинная деревянная лестница до сих пор поражает

Ранее "Телеграф" сообщал, что в селе Базальтово Костопольского района Ровенской области расположен уникальный памятник природы, напоминающий ирландские столбы с Дороги гигантов. Украинское природное чудо называют Яновой долиной, оно представляет собой уникальное сооружение из базальтовых столбов-многогранников, выстроенных рядами.