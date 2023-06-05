Одеситка була першою жінкою, яка мала персональну виставку у Луврі

"Телеграф" розповідає цікаві факти про Україну, її історію та особистостей, які ви могли не знати

Всесвітньо відома художниця та дизайнерка Соня Делоне була одеситкою єврейського походження. Разом із чоловіком Соня стала засновницею абстрактного живописного напрямку "симультанізму" чи "орфізму".

Соня народилася 13 листопада 1885 року в Одесі, у родині Іллі Штерна та Ханни Терк. У дитинстві мешкала під Полтавою у невеличкому місті Градзиськ, там її батько обіймав керівну посаду на заводі. Коли їй було п’ять, дядько по материній лінії узяв дівчинку на виховання до своєї родини у Санкт-Петербург. Після закінчення школи їде навчатися художньому мистецтву до Німеччини, а у 1908 році переїжджає в Париж, де одружилася з французьким художником Робером Делоне.

Делоне зосереджувалася на динамічній взаємодії кольорів у живописі та дизайні костюмів

Разом із чоловіком Соня стала засновницею абстрактного живописного напрямку "симультанізму" чи "орфізму", що полягав у створенні ефектів руху, що виникали при співставленні кольорових плям. У роки Першої світової війни та після неї, займалася прикладною творчістю, зокрема, дизайном одягу на засадах симультанізму.

У 1918 році відкрила інтер'єрний модний магазин Casa Sonia в Мадриді, який швидко набув популярності серед аристократії та отримав філіали в Більбао, Барселоні, Сан-Себастьяні. А у 1920-ому відкрила власне ательє моди в Парижі.

Приклад дизайну одягу Делоне

Вона одягала голлівудську акторку Глорію Свенсон, письменницю Ненсі Кунард, архітектора Ерне Голдфінгера. Попит на її тканини був величезним. Її власна майстерня, що займалася друком на тканині, розповсюджувала свою продукцію не лише у Франції, а й в інших країнах Європи та у США.

На паризькій Виставці декоративних мистецтв 1925 року художниця представила широчезний асортимент виробів, — від "симультаністських" шаликів до килимів та автомобілів. Саме після цієї виставки журнал "Vogue" розмістив на обкладинці так звану "оптичну" (з характерними оптичними ефектами) сукню художниці.

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