Повітряна тривога оголошувалась по всій Україні: що відомо зараз

Українців просять перебувати у укриттях

В Україні приблизно об 11:30 розпочалася масштабна повітряна тривога, в ході якої, ймовірно, ворог спробує здійснити чергову ракетну атаку. На цей час стали відомі деякі подробиці та можливі погрози.

Так, у профільних Telegram-каналах пишуть про те, що російські окупанти можуть застосувати в Україні гіперзвукові ракети "Кинджал". Тим часом на зліт пішли винищувачі МіГ-31К, які випускають ці ракети, з аеродрому "Саваслійка" Нижньогородської області. За попередньою інформацією, 7 МІГів помічені над територією Росії.

Варто зазначити, що гіперзвукові ракети "Кинджали" можуть розвивати швидкість до 14688 км/год або 4080 м/с, тому протиповітряна оборона має лічені хвилини, щоб зреагувати й збити їх, що робить це завдання не з легких.

У зв’язку з високою загрозою ракетної атаки всіх українців просять серйозно поставитися до попереджень, негайно пройти в укриття і перебувати в безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги.

Оновлено: о 12:04 у більшій частині областей оголосили відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 6 червня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку по Україні. Ворог запустив 35 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555.