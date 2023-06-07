Воздушная тревога объявлялась по всей Украине: что известно на данный момент

Украинцев просят находиться в укрытиях

В Украине примерно в 11:30 началась масштабная воздушная тревога, в ходе которой, вероятно, враг попытается совершить очередную ракетную атаку. На данный момент стали известны некоторые подробности и возможные угрозы.

Так, в профильных Telegram-каналах пишут о том, что российские оккупанты могут применить по Украине гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Тем временем на взлет пошли истребителя МиГ-31К, которые выпускают эти ракеты, с аэродрома "Саваслейка", Нижегородской области. По предварительной информации, 7 МиГов замечены над территорией рф.

Стоит отметить, что гиперзвуковые ракеты "Кинжалы" могут развивать скорость до 14688 км/ч или 4080 м/с, потому у противовоздушной обороны есть считанные минуты, чтобы среагировать и сбить их, что делает эту задачу не из легких.

В связи с высокой угрозой ракетной атаки, всех украинцев просят серьезно отнестись к предупреждениям, немедленно пройти в укрытия и находиться в безопасных местах до окончания воздушной тревоги.

Обновлено: в 12:04 в большей части областей объявили отбой воздушной тревоги.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 6 июня российские оккупанты совершили массированную ракетную атаку по Украине. Враг запустил 35-ю крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555.