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На багатостраждальний південь України прийдуть дощі: названо дату, коли циклон накриє Херсон

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Погода без опадів на Херсонщині протримається до вихідних Новина оновлена 07 червня 2023, 17:33
Погода без опадів на Херсонщині протримається до вихідних. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

До підтоплень у південних регіонах країни можуть додатися ще й дощі, на щастя, незначні

Опадів на півдні України, який переживає другий день підтоплення через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС, у найближчі дні не очікується. Однак з неділі, 11 червня, Херсонська область опиниться під впливом атмосферного фронту з дощами.

Такий прогноз озвучила в коментарі "Телеграфу" синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

За її словами, зараз на більшу частину території України впливає поле підвищеного тиску, тому опадів небагато, а мокра погода панує лише в деяких місцях на заході країни. Крім того, у четвер, 8 червня, місцями дощитиме й у північних областях. Така погода протримається до початку вихідних, зазначає Птуха.

"Починаючи з суботи, 10 червня, з Чорного моря на територію України почне поширюватися поле зниженого тиску, і воно матиме вплив особливо на південну частину. Можливе утворення локального циклону. Його вплив у вигляді опадів, дощів найбільше буде відчуватися по півдню саме 11 числа в неділю. Місцями 12-го числа також ще можуть бути окремі посилення вітру", — розповіла Птуха.

Погода в Україні 10.06.23
Прогноз на 10 червня. Карта УкрГМЦ
Погода в Україні 11.06.23
Прогноз на 11 червня. Карта УкрГМЦ

Разом із тим, її колега, синоптик Ігор Кібальчич зазначає, що дощі в ці дні будуть мінімальними.

"Помірних та значних дощів (у кількості понад 6-15 мм за добу) вздовж русла Дніпра за період з 8 по 12 червня у Херсонській області станом на сьогодні не очікується", — йдеться у прогнозі синоптика для "Телеграфу".

Раніше "Телеграф" повідомляв, яку погоду очікувати українцям у червні 2023 року. Відомий синоптик назвав дату, коли Україну накриє 30-градусна спека.

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#Погода #Херсонська область #Прогноз погоди