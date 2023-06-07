Підсмажить чи підмочить: відомий синоптик дав прогноз погоди у районі Каховської ГЕС на найближчі дні

Українці побоюються дощів, які можуть посилити ситуацію із затопленими районами Херсонського регіону, але синоптик заспокоїв прогнозом

Південь України переживає другий день підтоплення через підрив росіянами Каховської гідроелектростанції. Жителі Херсонської області побоюються, що погодні умови можуть ускладнити евакуацію та призвести до ще більших руйнувань.

Найближчими днями в районі Каховської ГЕС значних дощів і тим паче злив не передбачається. Крім того, в окремі дні стовпчики термометрів сягають 30-градусної позначки. Такий прогноз погоди озвучив для "Телеграфу" кандидат географічних наук, відомий синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, на півдні України, зокрема у Херсонській області, 8-9 червня опадів не очікується. Це обумовлено переважанням поля підвищеного атмосферного тиску та стійкої повітряної маси. Температура повітря становитиме в нічний час від +11 до +16 °С, вдень 8 червня – 24-29 °С, 9 червня трохи вище – 26-31 °С. Вітер у зазначені дні, додав синоптик, очікується східного/південно-східного напряму, 5-10 м/с.

Погода 8 червня. Карта УкрГМЦ

У вихідні, 10 та 11 червня, внаслідок поступового зниження атмосферного тиску в регіоні збільшиться кількість хмарності та зросте ймовірність випадання опадів. Так, за даними однієї із прогностичних моделей, на півдні Херсонщини (в районі дельти Дніпра) вдень 11 червня можливі невеликі дощі.

Для наочності ви можете переглянути карту з прогнозом сумарної кількості опадів (у мм) за період з 7 по 11 червня на території Херсонської області (за даними прогностичної моделі ICON).

Прогноз щодо опадів у Херсонській області 7-11 червня

Згідно з іншими провідними моделями, продовжує Кібальчич, дощі почнуться по всій території Херсонщини вже вдень 11 червня, місцями у супроводі гроз. Таким чином, з 8 по 10 червня у регіоні стабільна суха погода. Починаючи з 11 числа, а також протягом 12 червня погода поступово почне псуватись.

"Однак помірних та значних дощів (у кількості понад 6-15 мм за добу) вздовж русла Дніпра за період з 8 по 12 червня у Херсонській області станом на сьогодні не очікується",— підсумував Кібальчич, порадивши стежити за оновленням прогнозів погоди від Українського гідрометцентру.

Погода 12 червня. Карта УкрГМЦ

Раніше "Телеграф" повідомляв, які регіони України накриє негода з дощами найближчими днями. У деяких містах очікується сильний вітер.