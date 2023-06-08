Ситуація непроста, є дефіцит потужностей: глава Укренерго звернувся до українців

В Україні є проблеми з електропостачанням через підрив Каховської ГЕС

Ситуація в енергосистемі України після підриву греблі на Каховській ГЕС залишається дуже непростою. Увечері 7 червня в Україні активували аварійну допомогу з Європи, щоби пройти максимум вечірнього споживання.

Як заявив в ефірі "Радіо Свобода" голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, у зв’язку з ситуацією, що склалася, українців просять економно споживати електроенергію.

"Ми закликаємо українських споживачів ставитись економно до енергоресурсів, економно споживати електроенергію, особливо у години вечірнього максимуму – з 6 до 10 вечора", - сказав він.

Кудрицький зазначив, що наразі енергетики працюють над тим, щоб пом’якшити наслідки повені на півдні України.

"Тому деякі ефекти від підриву греблі Каховської ГЕС відбиваються і на роботі інших гідроелектростанцій", — додав він.

Також глава "Укренерго" зазначив, що навіть після деокупації те, що сталося на Каховській ГЕС, негативно позначиться на перспективах запуску інших енергооб’єктів, серед яких Запорізька атомна електростанція та Запорізька теплова електростанція.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у мережі показали нові супутникові фото затопленого Херсона.