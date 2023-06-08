"Розбомбити греблю": у росії закликають затопити Київ, в Україні оцінили загрозу (відео)

У росії відзначилися новою цинічною заявою

Російські пропагандисти після теракту на Каховській ГЕС заявили, що непогано було здійснити аналогічний підрив і на Київській ГЕС, щоб затопити столицю України.

Такий дивний заклик пролунав в ефірі одного із російських телеканалів. Автором ініціативи з підривом Київської ГЕС виступив російський генерал-лейтенант у відставці, професор НДУ ВШЕ Євген Бужинський.

"Варто придивитися до Київської ГЕС. Там чудове водосховище, трохи вище Києва. Я подумав над цим. А просто, показати… За Шебекіно треба відповідати, треба йти в Харківську область. Вони там живуть мирним життям… Чому ми повинні бути святішими за Папу Римського? Ми руйнуємо лише військові об’єкти, ми не воюємо з народом", — сказав він.

Водночас директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота заявив, що Київська ГЕС захищена з повітря та зсередини.

"Вони не могли туди дістатися, коли були від станції буквально за 5 км — у Димері. Сьогодні тим більше вони нічого не зможуть з нею зробити", — сказав він.

На скандальну заяву звернув увагу блогер Денис Казанський.

"І ці люди ще розповідають, що це не вони підірвали греблю в Новій Каховці. Та ось же вони відкрито схвалюють це і закликають чинити так і далі. Вже ніхто й не намагається приховати, що мета росії — просто геноцид українців, винищення мирних мешканців.. Вони отримують від цього задоволення і не приховують цього", — пише він.

У мережі відразу відреагували на чергову дичину від окупантів. Люди пишуть, що російського генерала слід було б стратити за такі слова.

Раніше Телеграф писав, що підрив Каховської ГЕС відрізав Кінбурнську косу від материка.