Зеленський виклав загадкове фото із генералами. У мережі запідозрили натяк на старт контрнаступу

На знімку – військові, у зоні відповідальності знаходяться угруповання військ на півдні країни

Ввечері в четвер, 8 червня, коли в мережі обговорювали наслідки удару російських нацистів по Умані, президент Зеленський виклав к себе в Telegram фото, яке теж спричинило чималий резонанс.

На фото зображено очільника держави з опущеними очима у оточенні військових.

"Комаренко, Сирський, Тарнавський. Важлива зустріч", — підписав фото Володимир Зеленський.

Як відомо, Олександр Сирський – командувач Сухопутними військами ЗСУ. Олександр Тарнавський — командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія", а Олександр Комаренко — начальник оперативного управління штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Тобто, в складі групи двоє військових відповідають за південний напрямок, де, як вважає багато українців, і відбудеться основний удар ЗСУ з початком довгоочікуваного наступу. Тому не дивно, що у соцпережах почали поширюватися дописи "Невже? Почали, нарешті?", "Наступ почався?" і т.п.

До того ж ввечері у тимчасово окупованому Бердянську ввечері пролунав потужний вибух, та зайнялася пожежа, що додали впевненості в тому, що "назріває щось грандіозне".

Але, звичайно, поки що всі дописи у мережі – на рівні догадок, офіційно вони не підтверджені, залишається чекати вранішніх новин. Можливо, й справді наступ почався?

Нагадаємо, що напередодні ще однією "героїнею" обговорень стала акула з Єгипту, яка вирішила "долучитися" до російської культури.