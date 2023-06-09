США надають новий пакет військової допомоги Україні: у ньому снаряди для Patriot і ще багато чого

Загальна вартість нового пакета допомоги складає 2,1 мільярда доларів

Сполучені Штати Америки продовжують всіляко підтримувати Україну. 9 червня стало відомо про новий пакет військової допомоги на суму понад два мільярди доларів.

Про це повідомляє "Європейська правда"

Як стало відомо, новий пакет військової допомоги США надається в межах Ініціативи з надання допомоги Україні в галузі безпеки (USAI), яка передбачає укладання довгострокових контрактів із промисловістю або країнами-партнерами, тож обладнання надаватиметься Україні не найближчим часом.

Пакет загальною вартістю 2,1 мільярда доларів включає:

додаткові набої для ЗРК Patriot;

системи ППО та ракети HAWK;

105-мм та 203-мм артилерійські снаряди;

безпілотні системи Puma;

боєприпаси ракетної системи із лазерним наведенням.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками і партнерами над наданням Україні можливостей для задоволення її нагальних потреб на полі бою і довгострокових потреб у безпековій допомозі", – наголосили у Пентагоні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що США можуть надати додаткову допомогу Україні на сотні мільйонів доларів.

Також ми повідомляли, що ще одна країна включилася в допомогу Україні, але на умовах суворої таємності.