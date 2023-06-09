США надають новий пакет військової допомоги Україні: у ньому снаряди для Patriot і ще багато чого
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Загальна вартість нового пакета допомоги складає 2,1 мільярда доларів
Сполучені Штати Америки продовжують всіляко підтримувати Україну. 9 червня стало відомо про новий пакет військової допомоги на суму понад два мільярди доларів.
Про це повідомляє "Європейська правда"
Як стало відомо, новий пакет військової допомоги США надається в межах Ініціативи з надання допомоги Україні в галузі безпеки (USAI), яка передбачає укладання довгострокових контрактів із промисловістю або країнами-партнерами, тож обладнання надаватиметься Україні не найближчим часом.
Пакет загальною вартістю 2,1 мільярда доларів включає:
- додаткові набої для ЗРК Patriot;
- системи ППО та ракети HAWK;
- 105-мм та 203-мм артилерійські снаряди;
- безпілотні системи Puma;
- боєприпаси ракетної системи із лазерним наведенням.
"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками і партнерами над наданням Україні можливостей для задоволення її нагальних потреб на полі бою і довгострокових потреб у безпековій допомозі", – наголосили у Пентагоні.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що США можуть надати додаткову допомогу Україні на сотні мільйонів доларів.
Також ми повідомляли, що ще одна країна включилася в допомогу Україні, але на умовах суворої таємності.