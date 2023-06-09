Пережити спеку: прості поради допоможуть провести літо у комфорті

Прості поради допоможуть перенести спекотні дні у комфорті

За прогнозами синоптиків на Україну очікує спекотне літо. Середня температура повітря перевищуватиме звичні показники відразу на кілька градусів. Для людей, які погано переносять спеку, це може стати справжнім випробуванням.

"Телеграф" розповідає про лайфхаки, які допоможуть українцям пережити спекотні літні дні з комфортом.

Бережіться жарких променів

Кондиціонер – незамінна річ у спеку, але, на жаль, є далеко не у всіх. Однак охолодити приміщення можна й іншими способами. Перше, що потрібно зробити – обмежити надходження сонячного світла у квартиру. Ось кілька порад, які допоможуть це зробити.

Наклейте на вікна сонцезахисну або купіть спеціальні шторки, які перешкоджають активному проникненню сонячних променів.

Якщо жалюзі та шторок немає, то використовуйте світлі штори, які відображатимуть сонячні промені. Як екстрений засіб підійдуть навіть білі простирадла – їх можна тимчасово повісити на вікна, попередньо змочивши водою. Тримайте штори задернутими, доки сонце не сховається.

Як би жарко не було зовні, в приміщення повинне надходити повітря, тому не тримайте вікна повністю закритими. Вдень залишайте невелику щілину, а з пізнього вечора і до раннього ранку можна відчинити вікна навстіж.

Більше вологи – більше комфорту

Щоб у спеку полегшало дихати, регулярно зволожуйте повітря в квартирі за допомогою пульверизатора. Намагайтеся розпорошувати воду щогодини. На ніч можна намочити холодною водою простирадла, а вдень змочити футболку чи інший одягнутий на вас одяг. Також можна обприскати водою штори.

Якщо ви маєте зволожувач повітря, то в нього потрібно налити крижану воду і додати кубики льоду. Цей спосіб добре допомагає охолодити приміщення.

Менше використовуйте побутові прилади

Вся побутова техніка розігріває повітря у квартирі. Постарайтеся користуватися плитою, пральною та посудомийною машинами лише пізно ввечері та рано вранці, а від духовки взагалі краще відмовитись.

Змініть свій раціон

Страви, які ми звикли готувати за помірних і низьких температур, для спеки не підходять. За такої погоди рекомендується вживати більше холодних страв. Нехай на вашому столі будуть свіжі овочі, фрукти, риба, кисломолочні продукти. Краще відмовитися від важкої їжі, оскільки вона потребує великих енерговитрат на перетравлення.

Бережіться теплового удару

Щоб уникнути теплового удару, потрібно дотримуватись ряду простих правил:

носите одяг світлих тонів — він не так притягує сонячне проміння;

намагайтеся більше пити і завжди майте при собі пляшку з водою;

відмовтеся від жирної їжі;

виключіть заняття спортом та важку фізичну працю;

без необхідності намагайтеся не виходити з дому, особливо в саму спеку – з 10 до 17 години.

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