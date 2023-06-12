Варшава вже як міні-СРСР: поляків дратують українці, які говорять російською

Поляки стурбовані тим, що українці, яким вони допомагали, розмовляють російською мовою

З початку повномасштабної війни Польща прихистила велику кількість українців і надавала різні види допомоги біженцям, тоді як впускати росіян в країну зовсім відмовлялися. Попри це, російська мова в країні продовжує звучати все частіше, а Варшава вже почала нагадувати міні-Радянський Союз, і це починає викликати проблеми.

Велика кількість людей з України, Білорусії та інших колишніх радянських республік, які перебувають у Польщі, здебільшого розмовляють російською мовою, але її поширеність вже створює певні проблеми. Про це пише The Guardian.

Багато поляків мають настороженість до Росії через її імперські задуми щодо Польщі, а повномасштабне вторгнення в Україну лише запекло це почуття.

"Але навіть попри те, що більшість російських громадян у Польщі не вітаються, російська мова в країні звучить все частіше. Наразі Варшава стала, мабуть, найбільш російськомовним містом за межами країн, які раніше входили до складу Радянського Союзу" , — йдеться в матеріалі The Guardian.

До речі, на сьогодні статистика показує, що нині у Польщі проживає понад 3 мільйони українців, тобто близько 8% населення цієї країни є громадянами України. Однак серед них все ще переважає російська мова.

Президент Спілки українців у Польщі Мирослав Скорка вважає, що війна вбила російську мову як нейтральну мову спілкування. Він розповів, що його організація, яка допомагала координувати підтримку українських біженців, отримала численні дзвінки від поляків, які хотіли допомогти. Однак вони були стурбовані, дізнавшись, що українці, яким вони допомагали, продовжували говорити російською мовою.

Ставлення поляків до українців у країні поступово стає все менш позитивним. Це показало проведене навесні опитування. Однією з причин було те, що більшість українців у Польщі розмовляють російською.

"Ні в кого немає проблем з білорусами, які говорять російською, але коли йдеться про українців, люди запитують, чи це свідчить про політичні переваги. Після деякого часу багатьом людям було важко зрозуміти, чому вони не вивчили ні українську, ні польську мови", — сказав Скорка.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці квітня 2023 року країни Євросоюзу кардинально змінили правила надання допомоги українським біженцям.