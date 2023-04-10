Польща змінила одне із правил в’їзду для українців – тепер буде, як для всіх європейців

Для ввезення свійських тварин у Польщу потрібно надати додаткові документи

У Польщі змінили правила ввезення свійських тварин. Наразі тут діють загальні умови, які запроваджено на території країн Європейського союзу, що також позначиться і на українцях.

Як пише Zaxid.net, місцева влада розширила перелік документів, які потрібні для ввезення тварин громадянами України.

Якщо раніше українці могли перетнути кордон зі своїми домашніми тваринами за спрощеними умовами, то тепер для ввезення вихованця доведеться надавати додаткові документи. Спочатку для цього вимагали лише чіп, щеплення проти сказу, а також ветеринарний паспорт європейського зразка.

За новими правилами українцям потрібно надати такі документи:

сертифікат здоров’я та письмова декларація, яка підтвердить, що ввезення тварини не є комерційним

результати тестування рівня антитіл проти сказу

Цікаво, що за спрощеною процедурою українці могли перетинати кордон із домашніми вихованцями з 22 липня 2022 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що адвокат Роман Симутін назвав один із найпоширеніших способів легального виїзду чоловіків за кордон України.