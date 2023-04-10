Польша изменила одно из правил въезда для украинцев - теперь будет, как для всех европейцев

Для ввоза домашних животных в Польшу нужно предоставить дополнительные документы

В Польше изменили правила ввоза домашних животных. Теперь здесь действуют общие условия, которые введены на территории стран Европейского союза, что также отразится и на украинцах.

Как пишет Zaxid.net, местные власти расширили перечень документов, которые нужны для ввоза животных гражданами Украины.

Если ранее украинцы могли пересечь границу со своими домашними животными по упрощенным условиям, то теперь для ввоза питомца придется предоставлять дополнительные документы. Изначально для этого требовали лишь чип, прививку против бешенства, а также ветеринарный паспорт европейского образца.

По новым правилам украинцам нужно предоставить следующие документы:

сертификат здоровья и письменная декларация, которая подтвердит, что ввоз животного не является коммерческим

результаты тестирования уровня антител против бешенства

Интересно, что по упрощенной процедуре украинцы могли пересекать границу с домашними питомцами с 22 июля 2022 года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что адвокат Роман Симутин назвал один из самых распространенных способов легального выезда мужчин за границу Украины.