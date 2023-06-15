Україна знову зазнала російських ударів: що відомо

Росіяни запустили дрони та ракети по Україні

Окупанти в ніч на 15 червня знову влаштували обстріл України з використанням дронів та крилатих ракет. Серія вибухів пролунала у Дніпропетровській області та Харкові.

Як інформують моніторингові групи, йдеться про 7 стратегічних бомбардувальників Ту-95, які близько 1:55 запустили ракети з Каспійського регіону.

Згідно з попередніми розрахунками, якщо пуск був не імітацією, то ракети увійдуть у повітряний простір України о 3:00 – 4:20.

Водночас південні та східні області зазнали нальоту дронів-камікадзе. Повідомляється, що близько 0:50 щонайменше п’ять вибухів чули на Дніпропетровщині.

Через годину серію вибухів було чути в Харкові. За попередньою інформацією йдеться про роботу ППО, про постраждалих та руйнування інформації не надходило.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 13 червня окупанти обстріляли Кривий Ріг та зруйнували житлову багатоповерхівку. Згідно з останніми даними, 11 мирних жителів через цю атаку загинули, ще десятки отримали поранення.

У ніч на 14 червня росіяни вдарили з моря по Одесі, через що постраждали склад, навчальний заклад, бізнес-центр, житловий комплекс та інші об’єкти цивільної інфраструктури. Відомо про 13 постраждалих та трьох загиблих.