Американська система розмінування MICLIC допомагає в контрнаступі ЗСУ: відео та характеристики

Шнур довжиною до 100 метрів із зарядом вибухівки всередині вистрілюється на полі та підривається, знешкоджуючи міни

Українські війська просуваються на кількох напрямках, звільняючи від ворогів нашу землю за допомогою озброєння, переданого Україні західними партнерами. У мережі з’явилося відео використання ЗСУ комплексу розмінування M58 Mine Clearing Line Charge (MICLIC), який надали США.

Зазначається, що кадри підриву ворожих мін M58 MICLIC знято на Запорізькому напрямку.

Нагадаємо, що вперше M58 Mine Clearing Line Charge з’явилися у списках військової допомоги США Україні 15 вересня 2022 року.

M58 MICLIC є самохідною системою розмінування на базі БТР М 113. Вона призначена для дистанційного розмінування та знищення ліній оборони супротивника за допомогою лінійного вибухового заряду ракетного типу. Система здатна створювати проходи в мінних полях та загородженнях завбільшки 8 на 100 метрів.

Фактично, це американська версія радянської УР-77, що має аналогічний принцип дії. Шнур завдовжки до 100 метрів із зарядом вибухівки всередині вистрілюється на полі та підривається, знешкоджуючи міни. Після цього полем може пересуватися і особовий склад, і техніка. Загальна кількість вибухової речовини у "тросі" становить понад 1,2 тонни.

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