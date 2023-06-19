Скільки українців хочуть зміни президента після перемоги – з’явилися результати опитування

Найбільший запит на оновлення стосується Верховної Ради

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування серед українців і з’ясував, що більшість людей підтримує оновлення центральної влади на тому чи іншому рівні після завершення повномасштабної війни в країні.

Інформацію про це було опубліковано сьогодні, 19 червня, у звіті КМІС.

Так, у період з 26 травня по 5 червня серед громадян було проведено всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус", під час якого вони відповіли на запитання, чи потрібно після Перемоги для відновлення країни змінити центральну владу.

Переважна більшість респондентів (73%) відзначили, що підтримують зміну центральної влади. Найбільший запит щодо оновлення стосується Верховної Ради – 69% респондентів хотіли б змінити парламент після Перемоги. Уряд хотів би змінити 47% опитаних громадян. Ще 23% проголосували за те, щоб змінити президента України.

Зазначається, що ситуація в усіх регіонах, де КМІС опитав українців, є досить близькою — є підтримка оновлення влади, особливо на парламентському рівні. А зміну президента після перемоги підтримують у всіх регіонах трохи більше чверті респондентів.

Заступник директора КМІС Антон Грушецький зазначив, що підтримка дій центральної влади перед початком 2022 року знижувалась, але після початку повномасштабної війни населення розставило пріоритети й зараз видно загалом високу підтримку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що за даними опитування, яке в Україні провів Центр Разумкова, більшість громадян нормально ставиться до тих, що виїхали з країни на початку повномасштабної війни.