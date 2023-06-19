Війна — день 481: ЗСУ просуваються під Авдіївкою та на Запорізькому напрямку

Оперативно про головне 19 червня

Повномасштабні бойові дії українських захисників проти окупаційних військ росії продовжуються. Попри шалений опір росіян, українським військам вдається просуватися на певних ділянках фронту. У Херсонській області повінь, викликана підривом росіянами Каховської ГЕС, йде і вже вода перевищує звичайний рівень менш ніж на метр, проте багато населених пунктів залишаються затопленими.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 19 червня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням .

00:00 У ГУР Міноборони України наголосили, що після перекидання російської тактичної ядерної зброї до Білорусі з точки зору безпеки нічого не змінюється – нові загрози не виникають. Це пояснюється тим, що білоруський диктатор лукашенко, незважаючи на всі заяви, не матиме доступу до кнопки і ніхто йому не збирається цей доступ давати.

Про те, що відбувалося 16 червня, читайте у матеріалі: Війна — день 478: ЗСУ успішно атакують, а росіяни панікують через дефіцит води у Криму

Як були справи 17 червня, можна прочитати в публікації: Війна — день 479: росіяни зберігають перевагу в артилерії та авіації, але ЗСУ продовжують наступ

З даними за 18 червня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 480: ЗСУ не дають росіянам просунутися та локально контратакують