"Друга армія світу" виявилася пшиком: військовий авторитет росії обвалився в очах Китаю

Хоча росія вклала у свою армію величезні суми, в результаті вона виявилася слабшою, ніж очікував Китай

Високопоставлений полковник Народно-визвольної армії КНР Чжоу Бо заявив, що через те, що "друга армія світу" виявилася слабшою, ніж заявляла, військовий імідж і авторитет росії впали в очах Китаю.

Про це пише The Wall Street Journal, посилаючись на слова Чжоу Бо, який зараз обіймає посаду старшого співробітника Університету Цінхуа.

За останнє десятиліття росія вклала до своєї армії близько 20 трлн рублів, але за підсумком вона виявилася слабшою, ніж очікував Пекін.

"Військовий імідж і авторитет росії впали", — сказав Чжоу.

Зазначається, що гучні заяви росії про бліцкриг "Київ за три дні" виявилися лише порожнім звуком, а насправді російські окупанти змушені були відступити. А зараз, на другому році повномасштабної війни, загарбники поступаються ЗСУ територіями Херсонщини, втративши при цьому її обласний центр.

За оцінками західних експертів, російські втрати перевалили вже за 200 тисяч людей. При цьому перші 100 тисяч воїнів росія втратила за останні пів року.

Чжоу Бо вважає, що плани росії щодо цієї війни не збігаються з реальністю.

"Це перетворилося на війну, на яку вони не очікували", — підкреслив він.

Полковник також висловився щодо путіна, кажучи, що той не може програти війну, бо йому доведеться виправдовуватись перед своїм народом.

"Президент путін не може дозволити собі програти війну. Інакше як він пояснить, навіщо загинули всі ці люди. Йому потрібно чимось виправдати все це", — розмірковує Чжоу.

При цьому старший співробітник Університету Цінхуа сумнівається, що Захід зможе надавати військову підтримку Києву, якщо росії вдасться затягнути війну.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у травні представник уряду Китайської Народної Республіки Лі Хуей зустрівся з Володимиром Зеленським і заявив, що Китай допомагатиме Україні в рамках своїх можливостей.