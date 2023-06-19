Купив "золотий" трансформатор: заступника мера Чернігова підозрюють у зловживанні зі збитками понад 30 млн грн

Чиновника взяли під варту

Українські правоохоронці звинуватили заступника голови Чернігова у зловживанні службовим становищем, яке завдало багатомільйонних збитків державі.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Варто зазначити, що правоохоронці не називають ім’я фігуранта, проте "Українська правда", посилаючись на власні джерела, повідомила, що йдеться про Віктора Геращенка.

Слідство встановило, що він ще у липні 2022 року разом із посадовими особами комерційних структур уклали договір на закупівлю нового трансформатора для потреб Чернігівської ТЕЦ, пошкодженої внаслідок російського обстрілу. При цьому, згідно з висновками експертиз, зазначена в договорі ціна була вищою за ринкову більш ніж на 30 млн грн. Це завдало Чернігівській громаді збитків на вказану вище суму. В той самий час комерційна структура отримала надприбутки.

Наразі Віктору Геращенку вже повідомили про підозру у "зловживанні службовим становищем", а також обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави сумою 32 мільйони гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що голову Верховного суду України Всеволода Князєва було затримано слідчими НАБУ за підозрою у великому хабарі.

Також "Телеграф" розповідав про всі подробиці у скандалі з держзакупівлями Міноборони.