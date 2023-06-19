Купил "золотой" трансформатор: заммэра Чернигова подозревают в злоупотреблении с убытком более 30 млн грн

Чиновника взяли под стражу

Украинские правоохранители обвинили заместителя главы Чернигова в злоупотреблении служебным положением, которое нанесло многомиллионный ущерб государству.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Стоит отметить, что правоохранители не называют имя фигуранта, однако "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники, сообщила, что речь идет о Викторе Геращенко.

Следствие установило, что он еще в июле 2022 года вместе с должностными лицами коммерческих структур заключили договор на закупку нового трансформатора для нужд Черниговской ТЭЦ, поврежденной в результате российского обстрела. При этом, согласно выводам экспертиз, указанная в договоре цена была выше рыночной более чем на 30 млн грн. Это нанесло Черниговской общине ущерб на вышеуказанную сумму. В то же время коммерческая структура получила сверхприбыль.

В настоящий момент Виктору Геращенко уже сообщили о подозрении в "злоупотреблении служебным положением", а также выбрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога суммой 32 миллиона гривен.

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