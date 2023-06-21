Стала ближчою до Польщі, ніж до Німеччини: Франція змінила позицію щодо вступу України до НАТО

У Франції вважають, що це дозволить натиснути на кремль

Керівництво Франції змінило свою позицію щодо вступу України до НАТО і відмовилося від "обережної позиції" задля посилення тиску на росію.

Як повідомляє Le Monde з посиланням на джерела на свої джерела, 12 червня в Єлисейському палаці відбулося засідання Ради безпеки, під час якого було вирішено переглянути позицію країни щодо України.

Зазначається, що якщо раніше Париж, як і Німеччина зі США, не підтримував активно вступ України до НАТО, то тепер його позиція почала більше нагадувати думку Польщі чи країн Балтії з цього питання. Як відомо, країни східної та центральної Європи яро підтримують Київ на шляху до Альянсу.

"Позиція Франції зараз ближча до позиції Польщі, ніж позиції Німеччини", — зазначив у коментарі виданню неназваний іноземний дипломат.

У Парижі вважають, що вступ до НАТО для України може бути "самостійною гарантією безпеки" і вплинути на росію у питаннях продовження війни, а також запобігти повторенню вторгнення в майбутньому.

Крім того, там вважають, що це може підштовхнути президента України Володимира Зеленського розпочати переговори із кремлем після успішного проведення контрнаступу.

Як повідомлялося раніше, новообраний президент Латвії Едгарс Рінкевичс раніше заявляв, що в НАТО не розуміють, що буде, якщо до Альянсу приєднається країна, яка перебуває в стані війни.