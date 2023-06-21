Чи забороняти в Україні російські книги: Зеленський відповів на петицію

Закон 2309-IX уже рік залишається не підписаним

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію, де українці пропонують заборонити в нашій країні продаж російських книг. Він пояснив, чому закон 2309-IX про заборону ввезення та розповсюдження російських книг досі не був ним підписаний.

Відповідь глави держави з’явилася на його офіційному сайті.

Варто зазначити, що вищезгаданий закон уже рік залишається не підписаним, а українські користувачі з цього приводу навіть запустили флешмоб у мережі — #ЧасПідписатиКнижковийЗакон. Його вже підтримали письменники, видавці, громадські діячі, наприклад, Оксана Забужко, Тамара Горіха Зерня, Володимир В’ятрович, Ганна Гопко, Ігор Козловський, Юлія Орлова та інші.

Ті, хто підтримав флешмоб, поширювали малюнок художника Микити Тітова, на якому міститься напис: "Видавнича продукція агресора – це теж окупація, президенте, підпишіть".

І ось учора, 20 червня, на сайті президента з’явилася його відповідь на петицію. Він пояснив, що документ під номером 2309-IX так і не був підписаний через ряд застережень, які висловили різні українські міністерства.

"Зокрема, Міністерством юстиції України було запропоновано застосувати до згаданого Закону право вето, оскільки закладені в ньому норми щодо ввезення та розповсюдження видавничої продукції, випущеної у світ мовою держави-агресора, матимуть ознаки невідповідності частині третій статті 10 та частині другій статті 24 Конституції України.

Міністерство закордонних справ України, підтримуючи необхідність розробки та запровадження законодавчих механізмів, які б унеможливлювали поширення на території України видавничої продукції, що містить наративи російської пропаганди як частини агресії РФ проти України, дезінформації та маніпуляції для дестабілізації політичної ситуації в Україні, державах-членах Європейського Союзу та інших сусідніх країнах, також вважає за доцільне застосувати до Закону право вето. МЗС зазначило, що у наявній редакції Закон не відповідає нормам та стандартам ЄС у сфері прав людини, у тому числі свободи думки, захисту прав національних меншин, заборони дискримінації за мовною ознакою, а тому може ускладнити процес переговорів про вступ України до Європейського Союзу", — пише президент.

За словами Зеленського, він уже доручив Кабміну додатково опрацювати це питання з урахуванням думки зацікавлених сторін, позиції ЄС та поінформувати про результати.

Нагадаємо, що раніше президент України відповів на петицію щодо довічних термінів для корупціонерів. Також глава держави відповів на заклик легалізувати одностатеві шлюби.