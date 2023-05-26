Одностатевим шлюбам в Україні бути? Зеленський у відповіді на петицію згадав Конституцію

Українська держава свідомо обрала рух назустріч європейським стандартам

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію, в якій просять ухвалити законопроект № 9103 "Про інститут реєстрованих партнерств", який визначає правові та організаційні засади одностатевого партнерства.

Про це повідомляється на сайті президента України.

Зеленський нагадав, що українська держава свідомо обрала рух назустріч європейським стандартам, основою яких є три основні цінності Ради Європи – демократія, верховенство права та права людини.

"Європейське право виходить з того, що повага та захист основоположних прав людини (передусім права на життя, свободу, особисту безпеку, заборона тортур, право на повагу до приватного та сімейного життя, заборона дискримінації) є основним обов’язком держави", — йдеться у відповіді президента.

Водночас, зазначає глава держави, ефективне впровадження європейських стандартів прав людини потребує належного розуміння їхніх принципів та доктринальних підходів – як з боку органів публічної влади, так і з боку суспільства.

"Розглядаючи влітку минулого року петицію з приводу одностатевих шлюбів, я наголосив на тому, що за Конституцією України шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка (стаття 51).

В умовах військового чи надзвичайного стану Конституція України не може бути змінена (стаття 157 Конституції). Тому я звернувся до Кабінету Міністрів України з пропозицією опрацювати питання щодо запровадження інституту зареєстрованого громадянського партнерства", – пише президент.

Уряд доручив Міністерству юстиції розробити та подати до Кабміну законопроект про "усунення дискримінаційних положень", які можуть порушувати майнові та немайнові права партнерів, які не одружені, запровадження інституту зареєстрованого громадянського партнерства.

"Міністерство юстиції України наразі працює над комплексним законодавчим запровадженням інституту цивільного партнерства з визначенням правових засад, порядку і наслідків його державної реєстрації, а також правового статусу й особистих немайнових та майнових прав і обов’язків партнерів з урахуванням особливостей вже наявних правових інститутів" — відповів Зеленський.

Законопроект №9103 "Про інститут реєстрованих партнерств" перебуває на розгляді Комітету ВР з питань правової політики та до ряду його положень висловлено зауваження та пропозиції від профільних комітетів та уповноважених органів державної влади, які потребують доопрацювання для забезпечення ефективності функціонування відповідного інституту.

"Оскільки єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент – Верховна Рада України, рішення Верховної Ради України приймаються виключно на її пленарних засіданнях шляхом голосування, голосування на засіданнях Верховної Ради України здійснюється народним депутатом України особисто (стаття 75, частини друга і третя статті 84 Конституції України), я звернувся до Голови Верховної Ради України з проханням розглянути порушене в електронній петиції питання. З огляду на те, що відповідно до статті 116 Конституції України Кабінет Міністрів України вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина, з аналогічним листом я звернувся до Прем’єр-міністра України. Про результати розгляду порушених питань автора електронної петиції поінформують Верховна Рада України та Кабінет Міністрів України", — йдеться на сайті президента.

Нагадаємо, що це вже не перша петиція про легалізацію одностатевих шлюбів в Україні. Ще у серпні 2022-го президент Володимир Зеленський заінтригував відповіддю на одне із таких звернень.