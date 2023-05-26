Однополым бракам в Украине быть? Зеленский в ответе на петицию вспомнил Конституцию

Украинское государство сознательно избрало движение навстречу европейским стандартам

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию, в которой просят принять законопроект № 9103 "Об институте регистрируемых партнерств", определяющий правовые и организационные основы однополого партнерства.

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Зеленский напомнил, что украинское государство сознательно избрало движение навстречу европейским стандартам, основу которых составляют три основных ценности Совета Европы – демократия, верховенство права и права человека.

"Европейское право исходит из того, что уважение и защита основных прав человека (прежде всего права на жизнь, свободу, личную безопасность, запрет пыток, право на уважение частной и семейной жизни, запрет дискриминации) является основной обязанностью государства", — говорится в ответе президента.

В тоже время, отмечает глава государства, эффективное внедрение европейских стандартов прав человека требует должного понимания их принципов и доктринальных подходов – как со стороны органов публичной власти, так и со стороны общества.

"Рассматривая летом прошлого года петицию по поводу однополых браков, я акцентировал внимание на том, что по Конституции Украины брак основывается на свободном согласии женщины и мужчины (статья 51).

В условиях военного или чрезвычайного положения Конституция Украины не может быть изменена (статья 157 Конституции). Поэтому я обратился в Кабинет Министров Украины с предложением проработать вопрос о внедрении института зарегистрированного гражданского партнерства", – пишет президент.

Правительство поручило Министерству юстиции разработать и представить в Кабмин законопроект о "устранении дискриминационных положений", которые могут нарушать имущественные и неимущественные права партнеров, не состоящих в браке, введение института зарегистрированного гражданского партнерства.

"Министерство юстиции Украины работает над комплексным законодательным введением института гражданского партнерства с определением правовых основ, порядка и последствий его государственной регистрации, а также правового статуса и личных неимущественных и имущественных прав и обязанностей партнеров с учетом особенностей уже имеющихся правовых институтов", – ответил Зеленский.

Законопроект №9103 "Об институте регистрируемых партнерств" находится на рассмотрении Комитета ВР по вопросам правовой политики и к ряду его положений высказаны замечания и предложения от профильных комитетов и уполномоченных органов государственной власти, которые требуют доработки для обеспечения эффективности функционирования соответствующего института.

"Поскольку единственным органом законодательной власти в Украине является парламент – Верховная Рада Украины, решения Верховной Рады Украины принимаются исключительно на ее пленарных заседаниях путем голосования, голосование на заседаниях Верховной Рады Украины осуществляется народным депутатом Украины лично (статья 75, части вторая и третья статьи 84 Конституции Украины), я обратился к Председателю Верховной Рады Украины с просьбой рассмотреть поднятый в электронной петиции вопрос. Учитывая, что в соответствии со статьей 116 Конституции Украины Кабинет Министров Украины принимает меры по обеспечению прав и свобод человека и гражданина, с аналогичным письмом я обратился к Премьер-министру Украины. О результатах рассмотрения поднятых вопросов автора электронной петиции проинформируют Верховная Рада Украины и Кабинет Министров Украины", — говорится на сайте президента.

Напомним, что это уже не первая петиция о легализации однополых браков в Украине. Еще в августе 2022-го президент Владимир Зеленский заинтриговал ответом на одно из таких обращений.