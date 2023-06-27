Шість років тому вбили Максима Шаповала. Що треба знати про легенду української розвідки

Шість років тому росіяни убили легенду української розвідки

У цей день шість років тому у Києві росіяни влаштували теракт, підірвавши вибухівку в службовому автомобілі Максима Шаповала — керівника елітного і найбільш таємничого військового підрозділу спецназу Головного управління розвідки (ГУР). Колеги Шаповала називали його одним з найсильніших розвідників країни. На рахунку очолюваного ним підрозділу та його особисто — багато цінних досягнень, у тому числі успішний збір доказів для суду в Гаазі, завдяки яким України змогла довести причетність росії до бойових дій на Донбасі.

"Телеграф" розповідає про легенду української розвідки детальніше:

Ім'я Максима Шаповала стало відомим на всю Україну лише після його загибелі. Зараз про Героя знають усі, а у Києві про діяльність сміливого розвідника нагадує сквер у Солом'янському районі, який назвали на його честь у 2021 році.

Народився Шаповал 6 липня 1978 року у Вінниці в родині військового льотчика. Його шлях до військової професії розпочинався у Військовому інституті КПІ, який він закінчив у 2000 році. Далі майже вся його служба була пов'язана з Головним управлінням розвідки Міноборони, куди його розподілили одразу після закінчення університету.

За час служби розвідник брав участь у миротворчих операціях. Перед початком війни очолив спеціальний резерв Головного управління розвідки. Саме на роки його роботи у цьому підрозділі ГУР випали найскладніші випробування.

Група Шаповала виконувала найскладніші завдання: звільняла Донецький аеропорт та деокуповувала міста

У ГУР зазначають, що для вузького кола побратимів-розвідників Максим Шаповал став легендою ще за життя: з початку війни росії проти України у 2014-му офіцер особисто вів групу спецпризначенців на найскладніші завдання, після виконання яких російських терористів охоплював відчай, жах і агонія.

Так, у травні 2014-го року група Шаповала звільняла Донецький аеропорт і зайшла до нього першою. Безпосередньо брав участь у звільненні декількох окупованих українських міст, боях за стратегічно важливу висоту – Савур-Могилу.

Офіцер ГУР також безпосередньо брав участь у плануванні й проведенні розвідрейдів у глибокий тил противника. Завдяки його групі Україна отримала цінні розвідувальні дані про присутність на нашій території російської військової техніки та окупаційної армії рф ― неспростовні докази вчинення росією злочину агресії проти України задля здобуття міжнародної підтримки та майбутнього Міжнародного трибуналу над керівництвом терористичної росії. Розвідник викривав кадрових військовослужбовців російських військ на Донбасі.

"Це завдяки йому Україна обґрунтувала свою позицію в Гаазі про причетність росії до збройної агресії, а перед цим надала всі такі задокументовані факти через дипломатичні канали і канали обміну розвідувальною інформацією з розвідувальними органами союзників", — йдеться у матеріалі видання LB.ua.

Сквер імені Максима Шаповала на Повітрофлотському проспекті. Фото: АрміяInform

Деякі операції стосувалися своєчасного оповіщення про розгортання російської артилерії, завдяки чому вдалося врятувати життя сотням військових та мирних мешканців, які могли загинути під ударами.

7 червня 2017 року підрозділ Шаповала ліквідував на окупованій території одного з командирів спецпідрозділу "Вимпел" ФСБ рф – полковника Юрія Черкашина. росіянин відповідав за організацію терористичних актів в Україні.

Максим Шаповал загинув вранці 27 червня у Києві в результаті підриву автомобіля. За два роки СБУ назве виконавця злочину — ним виявився зрадник з Донецька Олег Шутов, який працював у так званому центру спецоперацій бойовиків "МГБ ДНР". Шутов орендував квартиру в будинку, де проживав Шаповал, та орендував паркомісце поруч із місцем, де ставив свою машину український розвідник. Після виконання злочину Шутов зібрав свої речі та втік у росію.

У Максима Шаповала залишилася сім'я: дружина та двоє маленьких дітей – дочка та син. За мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету Шаповалу було посмертно присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка". А його іменем назвали спеціальний резерв ГУР.

У 2021 році Україна подала до Європейського суду з прав людини на росію через політичні вбивства. У скарзі фігурували вбивства Максима Шаповала та полковника СБУ Олександра Хараберюша.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у бою за Бахмут загинув розвідник ГУР МО Артур Пашкуляк із позивним "Махно".