Шесть лет назад убили Максима Шаповала. Что нужно знать о легенде украинской разведки

Шесть лет назад россияне убили легенду украинской разведки

В этот день шесть лет назад в Киеве россияне устроили теракт, взорвав взрывчатку в служебном автомобиле Максима Шаповала — руководителя элитного и таинственного военного подразделения спецназа Главного управления разведки (ГУР). Коллеги Шаповала называли его одним из самых сильных разведчиков страны. На счету возглавляемого им подразделения и его лично много ценных достижений, в том числе успешный сбор доказательств для суда в Гааге, благодаря которым Украина смогла доказать причастность россии к боевым действиям на Донбассе.

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Имя Максима Шаповала стало известно на всю Украину только после его гибели. Сейчас о Герое знают все, а в Киеве о деятельности смелого разведчика напоминает сквер в Соломенском районе, названный в его честь в 2021 году.

Родился Шаповал 6 июля 1978 года в Виннице в семье военного лётчика. Его путь к военной профессии начался в Военном институте КПИ, который он окончил в 2000 году. Дальше вся его служба была связана с Главным управлением разведки Минобороны, куда его распределили сразу после окончания университета.

За время службы разведчик участвовал в миротворческих операциях. Перед началом войны возглавил специальный резерв Главного управления разведки. Именно в годы его работы в этом подразделении ГУР выпали самые сложные испытания.

Группа Шаповала выполняла самые сложные задачи: увольняла Донецкий аэропорт и деокуповывала города

В ГУР отмечают, что для узкого круга собратьев-разведчиков Максим Шаповал стал легендой еще при жизни: с начала войны россии против Украины в 2014-м офицер лично вел группу спецназовцев на самые сложные задачи, после выполнения которых российских террористов охватывало отчаяние, ужас и агония.

Так, в мае 2014 года группа Шаповала увольняла Донецкий аэропорт и зашла в него первой. Непосредственно участвовал в освобождении нескольких оккупированных украинских городов, боях за стратегически важную высоту – Савур-Могилу.

Офицер ГУР также непосредственно участвовал в планировании и проведении разведрейдов в глубокий тыл противника. Благодаря его группе Украина получила ценные разведывательные данные о присутствии на нашей территории российской военной техники и оккупационной армии россии – неопровержимые доказательства совершения россией преступления агрессии против Украины для получения международной поддержки и будущего Международного трибунала над руководством террористической россии. Разведчик разоблачал кадровых военнослужащих российских войск в Донбассе.

"Это благодаря ему Украина обосновала свою позицию в Гааге о причастности россии к вооруженной агрессии, а перед этим предоставила все такие задокументированные факты через дипломатические каналы и каналы обмена разведывательной информацией с разведывательными органами союзников", — говорится в материале издания LB.ua.

Сквер имени Максима Шаповала на Воздухофлотском проспекте. Фото: АрмияInform

Некоторые операции касались своевременного оповещения о развертывании российской артиллерии, благодаря чему удалось спасти жизнь сотням военных и мирных жителей, которые могли погибнуть под ударами.

7 июня 2017 года подразделение Шаповала ликвидировало на оккупированной территории одного из командиров спецподразделения "Вымпел" ФСБ рф — полковника Юрия Черкашина. россиянин отвечал за организацию террористических актов в Украине.

Максим Шаповал погиб утром 27 июня в Киеве в результате взрыва автомобиля. Через два года СБУ назовет исполнителя преступления — им оказался предатель из Донецка Олег Шутов, работавший в так называемом центре спецопераций боевиков "МГБ ДНР". Шутов арендовал квартиру в доме, где проживал Шаповал, и арендовал паркоместо рядом с местом, где ставил свою машину украинский разведчик. После совершения преступления Шутов собрал свои вещи и скрылся в россии.

У Максима Шаповала осталась семья: жена и двое маленьких детей – дочь и сын. За мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета Шаповалу, было посмертно присвоено звание Героя Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда". А его именем назвали специальный резерв ГУР.

В 2021 году Украина подала в Европейский суд по правам человека на россию из-за политических убийств. В жалобе фигурировали убийства Максима Шаповала и полковника СБУ Александра Хараберюша.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в бою за Бахмут погиб разведчик ГУР МО Артур Пашкуляк с позывным "Махно".