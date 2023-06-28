"В той день у мене було передчуття": мама Героя Да Вінчі розповіла, як дізналась про його загибель

Дмитро воював з 18 років і став наймолодшим добровольцем, який отримав звання Героя України

Мама легендарного українського військового Дмитра Коцюбайла із позивним "Да Вінчі" поділилася болісними спогадами про день загибелі сина.

Про це Оксана Іванівна Коцюбайло розповіла у розмові із журналістами "Цензор.НЕТ".

"Шостого березня у мене було якесь передчуття, на душі було неспокійно. Я йому ще написала: "Діма, як ти?", а він мені вже не відписав… Сьомого числа я пішла ранком на роботу… Моя сестра двоюрідна працює зі мною в садочку, я їй кажу: "Галя, щось мені так неспокійно. Я Дімі написала, а він мені не відписав". Вона каже: "Оксана, ну що ти переживаєш, твій Діма такий розумний. Та він безсмертний. Що ти переживаєш, він знає, що до чого", — ділиться спогадами жінка.

Вона додала, що після роботи до неї приїхав тато побратима Дмитра, який і повідомив, що Да Вінчі загинув. За словами мами, в неї було таке відчуття, що вона теж померла.

"Я до нього: "Що ти говориш, як – немає?" — "Діма загинув… Не змогли його врятувати". У мене було таке враження, що я того дня теж померла. До сьогоднішнього дня не можу збагнути, що його немає… Все сиджу і чекаю, що він мені має подзвонити. Навіть стою на могилі, і мені здається, що то не його могила", — розповіла Оксана Іванівна.

За її словами, вона дуже погано пам'ятає день похорону сина. Жінка дуже болісно переживає його загибель, особливо важко на свята.

"Добре, що хоч на день народження Діми, коли йому виповнилося 27 років, ми побачилися з ним в Дніпрі. Ми з Марʼяною були в Кропивницькому – я проходила там лікування. Але у нас була змога поїхати в Дніпро. Він тоді був такий замучений. Тільки з позицій вийшли, пізно приїхав. Він майже нічого не говорив. Його цікавило лише моє лікування. У мене така пустота… Діма для мене всім був. Настільки велика підтримка", — каже мама Героя.

Нагадаємо, Дмитро воював з 18 років і став наймолодшим добровольцем, який отримав звання Героя України. Його кохана Аліна Михайлова розповіла подробиці загибелі Героя.