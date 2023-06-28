"В тот день у меня было предчувствие": мама Героя Да Винчи рассказала, как узнала о его гибели

Дмитрий воевал с 18 лет и стал самым молодым добровольцем, получившим звание Героя Украины

Мама легендарного украинского военного Дмитрия Коцюбайло с позывным "Да Винчи" поделилась болезненными воспоминаниями о дне гибели сына.

Об этом Оксана Ивановна Коцюбайло рассказала в беседе с журналистами "Цензор.НЕТ".

"Шестого марта у меня было какое-то предчувствие, на душе было беспокойно. Я ему еще написала: "Дима, как ты?", а он мне уже не отписал... Седьмого числа я пошла утром на работу... Моя двоюродная сестра работает со мной в садике, я ей говорю: "Галя, что-то мне так неспокойно. Я Диме написала, а он мне не отписал". Она говорит: "Оксана, ну что ты переживаешь, твой Дима такой умный. Да он бессмертный. Что ты переживаешь, он знает, что к чему", – делится воспоминаниями женщина.

Она добавила, что после работы к ней приехал отец побратима Дмитрия, который и сообщил, что Да Винчи погиб. По словам мамы, у нее было такое чувство, что она тоже умерла.

"Я к нему: "Что ты говоришь, как — нет?" — "Дима погиб... Не смогли его спасти". У меня было такое впечатление, что я в тот день тоже умерла. До сегодняшнего дня не могу понять, что его нет... Все сижу и жду, что он мне должен позвонить. Даже стою на могиле, и мне кажется, что это не его могила", — рассказала Оксана Ивановна.

По словам женщины, она очень плохо помнит день похорон сына. Она очень болезненно переживает его гибель, особенно тяжело на праздники.

"Хорошо, что хоть на день рождения Димы, когда ему исполнилось 27 лет, мы увиделись с ним в Днепре. Мы с Марьяной были в Кропивницком – я проходила там лечение. Но у нас была возможность поехать в Днепр. Он тогда был такой замученный. Только с позиций вышли, поздно приехал. Он почти ничего не говорил. Его интересовало только мое лечение. У меня такая пустота... Дима для меня всем был. Настолько большая поддержка", — говорит мама Героя.

Напомним, Дмитрий воевал с 18 лет и стал самым молодым добровольцем, получившим звание Героя Украины. Его возлюбленная Алина Михайлова поведала подробности смерти Героя.