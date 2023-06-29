Українців просять евакуюватися з однієї з областей: у чому причина

Ворог обстрілює Сумщину з РСЗВ, мінометів та артилерії

Жителів Сумської області, які мешкають в районі кордону з російською федерацією, попросили залишити свої будинки.

З таким закликом виступив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Він звернув увагу на те, що прикордонні з росією населені пункти зазнають обстрілів щодня.

"Я закликаю всіх громадян, які проживають у прикордонних районах Сумщини виїхати. Влада на місцях знає алгоритми та шляхи евакуаційних заходів. Будь ласка, виїжджайте для того, щоб зберегти своє життя! А Сили оборони продовжать захищати українську землю", — уточнив генерал.

Він зазначив, що на сьогоднішній день сумський напрямок вважається одним із найнебезпечніших у Північній операційній зоні, оскільки тут ворог щодня стріляє з артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно під час обстрілу Сумської області загинув батько-поліцейський із 5-річним сином.